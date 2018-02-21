Камиль Самигуллин призвал общественность беречь и защищать родные языки

(Казань, 21 февраля, «Татар-информ»). В Международный день родного языка муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин призвал общественность с уважением относиться к родным языкам и беречь его.

«Давайте относиться к родному языку с уважением и почтением, любить, защищать и беречь его», – написал Самигуллин на своей странице в Instagram.

Председатель ДУМ РТ отмечает, что для каждого человека самым красивым и душевным языком является его родной язык. «Это большое счастье – знать язык своих родителей и предков, знать слово, которое точнее всего выражает то, что ты чувствуешь, и которого нет ни в одном другом языке, и знать, что в твоем языке оно есть», – считает религиозный деятель.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщило о том, что развитие татарского языка ДУМ РТ объявило своей новой миссией.