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СМИ: Послы ЕС проголосовали за продление антироссийских санкций

21 февраля 2018, 16:56

Послы 28 стран Евросоюза согласовали продление ограничительных мер в отношении 150 граждан и 38 компаний России на полгода.
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(Казань, 21 февраля, «Татар-информ»). Послы Евросоюза (ЕС) согласовали продление антироссийских санкций на шесть месяцев, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в Совете ЕС.

«Послы ЕС сегодня согласовали продление санкций на шесть месяцев», — цитирует агентство слова источника. 

Решение послов должно быть формально одобрено Советом ЕС, опубликовано в Официальном журнале сообщества, после чего вступит в силу, отметил дипломат.

Сейчас в отношении 150 российских граждан и 38 местных компаний действуют ограничительные меры. Всего в отношении РФ действует несколько пакетов санкций ЕС: экономический, индивидуальные ограничительные меры и санкции по Крыму.


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