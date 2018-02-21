СМИ: Послы ЕС проголосовали за продление антироссийских санкций

(Казань, 21 февраля, «Татар-информ»). Послы Евросоюза (ЕС) согласовали продление антироссийских санкций на шесть месяцев, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в Совете ЕС.

«Послы ЕС сегодня согласовали продление санкций на шесть месяцев», — цитирует агентство слова источника.

Решение послов должно быть формально одобрено Советом ЕС, опубликовано в Официальном журнале сообщества, после чего вступит в силу, отметил дипломат.

Сейчас в отношении 150 российских граждан и 38 местных компаний действуют ограничительные меры. Всего в отношении РФ действует несколько пакетов санкций ЕС: экономический, индивидуальные ограничительные меры и санкции по Крыму.