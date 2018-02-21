Советник муфтия РТ навестил осужденных подростков из Татарстана в Перми

(Казань, 21 февраля, «Татар-информ»). Советник муфтия Татарстана Илдар хазрат Баязитов навестил осужденных подростков из Татарстана в Перми, сообщает пресс-служба УФСИН России по РТ.

Илдар Баязитов является членом Общественного совета при УФСИН России по РТ и регулярно проводит работу по духовному и нравственному воспитанию осужденных в Татарстане. Пермскую воспитательную колонию хазрат посетил вместе с президентом благотворительного фонда «Ярдэм» Ильгамом Исмагиловым. Общественники провели обход по учреждению, проверили условия содержания подростков и посетили молельную комнату для мусульман, расположенную в учреждении.

На сегодняшний день в пермской колонии содержатся 34 подростка из Татарстана. Баязитов и Исмагилов пообщались с каждым и ответили на их вопросы.

Также общественники встретились с региональным мусульманским духовенством и обсудили работу в исправительных учреждениях с несовершеннолетними. Во время встречи был поднят вопрос о проведении дня открытых дверей для родственников осужденных ребят из Татарстана.