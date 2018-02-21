Из Барнаула в Казань откроется прямой авиарейс

(Казань, 21 февраля, «Татар-информ»). Барнаул и Казань свяжет прямое авиасообщение. Рейсы начнут выполняться с 1 марта, сообщается на сайте Управления Алтайского края по внешним связям, туризму и курортному делу.

Перевозчиком выступит татарстанская авиакомпания «ЮВТ Аэро». В летний сезон (с 1 мая по 31 августа) будут осуществляться два полета в неделю, в остальное время – один полет в неделю.

Росавиация включила маршрут Барнаул – Казань в перечень субсидируемых перевозок на текущий год. Рейс будет софинансироваться Татарстаном и Алтайским краем в равных долях.