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Экономика и финансы

Хакеры воспользовались мощностями Tesla для майнинга

21 февраля 2018, 16:14

Киберпреступники взломали аккаунт американской компании в облачном сервисе для майнинга криптовалюты, но не стали похищать данные.
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(Казань, 21 февраля, «Татар-информ»). Компания RedLock нашла на облачном сервисе Tesla уязвимость, которую хакеры использовали для майнинга криптовалют, пишет газета «Ведомости».

Киберпреступники взломали аккаунт Tesla на облачном сервере американской компании и использовали вычислительные мощности серверов для майнинга. Чтобы взлом было сложнее обнаружить, хакеры выстроили особую систему защиты. Также, чтобы не привлекать внимания, они не использовали мощности Tesla по максимуму.

Высказывалось предположение, что хакеры могли получить личные данные клиентов, но эту информацию опроверг представитель Tesla.


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