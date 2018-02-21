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Посетителей ресторана Макдональдс на улице Салимжанова в Казани эвакуируют

21 февраля 2018, 15:41 , Фото: соцсети

Посетителей ресторана Макдональдс на улице Салимжанова в Казани эвакуируют О ЧП сообщают очевидцы в соцсетях.

 Казань, 21 февраля, «Татар-информ»). Посетителей ресторана быстрого питания Макдональдс на улице Салимжанова в Казани эвакуируют.

Фотографиями экстренной эвакуации людей делятся очевидцы в социальных сетях.

Подробности случившегося уточняются.


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