Посетителей ресторана Макдональдс на улице Салимжанова в Казани эвакуируют

Казань, 21 февраля, «Татар-информ»). Посетителей ресторана быстрого питания Макдональдс на улице Салимжанова в Казани эвакуируют.
Фотографиями экстренной эвакуации людей делятся очевидцы в социальных сетях.
Подробности случившегося уточняются.
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21 февраля 2018, 15:41 , Фото: соцсети
Казань, 21 февраля, «Татар-информ»). Посетителей ресторана быстрого питания Макдональдс на улице Салимжанова в Казани эвакуируют.
Фотографиями экстренной эвакуации людей делятся очевидцы в социальных сетях.
Подробности случившегося уточняются.