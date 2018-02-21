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Политика

В Кремле подтвердили дату послания Путина Федеральному Собранию

21 февраля 2018, 15:36

По словам пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова, послание будет озвучено 1 марта.
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(Казань, 21 февраля, «Татар-информ»). Озвученную сопредседателем избирательного штаба Президента РФ Владимира Путина Александром Румянцевым дату послания российского лидера Федеральному Собранию подтвердили в Кремле. Об этом пишут «Ведомости».

По словам пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова, послание будет озвучено 1 марта. Однако вопрос о деталях он назвал неуместным.

Обращение главы государства к парламенту является ежегодным. В нем Путин выражает свое видение стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу.


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