В Кремле подтвердили дату послания Путина Федеральному Собранию

(Казань, 21 февраля, «Татар-информ»). Озвученную сопредседателем избирательного штаба Президента РФ Владимира Путина Александром Румянцевым дату послания российского лидера Федеральному Собранию подтвердили в Кремле. Об этом пишут «Ведомости».
По словам пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова, послание будет озвучено 1 марта. Однако вопрос о деталях он назвал неуместным.
Обращение главы государства к парламенту является ежегодным. В нем Путин выражает свое видение стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу.