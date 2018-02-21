Что подарить любимому на 23 февраля?

(Казань, 21 февраля, «Татар-информ»). Судя по запросам в интернете, накануне 23 февраля вопрос выбора подарка для близкого человека волнует очень многих. Слишком разным критериям должен отвечать такой подарок: быть приятным и полезным, стоить достаточно, чтобы это было оценено, — но при этом не «ударить» по карману... На таком фоне высокотехнологичные гаджеты — практически идеальный вариант. Тем более что выгодные по цене модели смартфонов, беспроводные аудиоколонки и даже систему «умный дом» можно найти в одном месте — в салонах или интернет-магазине компании «МегаФон».

Смартфон себе — второй в подарок! Или наоборот :)

Одно из интересных предложений к праздникам оператор приготовил для абонентов, подключенных на тарифы линейки «Включайся!» — «Слушай», «Говори», «Общайся», «Смотри» и «Премиум». Они могут купить два смартфона Xiaomi Redmi Note 5A по цене одного — то есть за 9 990 руб. при условии подключения и оплаты опции «Бонус 1 500 рублей на счет на 5 месяцев». Модель Redmi Note 5A отличают большой дисплей, аккумулятор высокой емкости и отличная фотокамера. Причем можно приобрести пару смартфонов с корпусами двух цветов — «мужским» черным и «женским» золотистым. Акция длится до 30 апреля 2018 г. включительно.

Для дома, для семьи

Приятно, когда близкий человек заботится о твоей безопасности. Поэтому как вариант праздничного подарка можно рассматривать и систему «умного дома» Life Control от МегаФона. К системе подключаются всевозможные датчики: одни реагируют на дым, другие — на открывание дверей и окон, есть «умные» розетки и лампы... Набор устройств определяет сам покупатель, от этого зависит и цена, но даже полный набор сопоставим по цене с премиум-смартфоном. Мужчины оценят в системе Life Control возможность следить за гаражом или офисом — если в отсутствие хозяина там раздастся громкий звук или будет зафиксировано движение, картинка тут же придет на смартфон. Дамам наверняка понравится возможность удаленно следить по Wi-Fi-камере за оставленным дома питомцем и даже цветами— специальный датчик сам подаст сигнал, когда их нужно поливать. А выключить забытый утюг владельцу Life Control поможет «умная» розетка, также управляемая со смартфона.

Когда поет душа и... лампочка!

Варианты подарков МегаФон приготовил и для меломанов. Например, можно подарить портативную беспроводную колонку. Музыку с помощью таких колонок можно слушать со смартфона находясь в онлайне в сети интернет. В салонах и интернет-магазине МегаФона есть множество моделей, различных по дизайну и цене — от 999 рублей и выше.

Необычным подарком из этой серии станет лампочка Mipow Playbulb Lite со встроенной колонкой. Она не только светит, но и «поет»! Управлять лампочкой также можно с любого устройства, имеющего Bluetooth. Цена необычного гаджета — 1 290 рублей.

Кстати, до конца февраля всем абонентам тарифа «Включайся! Слушай» при подключении на музыкальные сервисы «Яндекс.Музыка», Zvooq и BOOM предоставляется 90 дней бесплатного прослушивания, а интернет-трафик для этого в рамах тарифа безлимитен. Можно слушать неограниченное количество треков без рекламы, а также загружать песни в смартфоны.

Подробности об описанных тарифах и предложениях — на сайте www.megafon.ru и в салонах.