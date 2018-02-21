В Елабуге запустили эксперимент по уменьшению теплопотерь в многоквартирных домах

(Елабуга, 21 февраля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В Елабуге стартовал проект по сбережению тепла в многоквартирных домах. Пока в нем участвует лишь один дом по адресу: ул. Чулман, д. 9. Об этом сообщили в Департаменте ЖКХ.

В рамках пилотного проекта дом утепляется с применением энергосберегающих технологий, это должно сократить затраты жильцов на отопление квартир до 40 процентов. Строители уже работают. Работы ведутся за счет инвестора предприятия тепловых сетей – компании «КЭР-холдинг».

«Это эксперимент. Если он удастся, тогда предложим руководству республики реализовать проект в первую очередь в Елабуге, а потом уже и в других городах Татарстана. Суть проекта в том, что инвестор утепляет дом за свой счет, а вот платеж за тепло в этом доме замораживается, а за счет сэкономленных денег жители в течение нескольких лет будут расплачиваться за проведенные ремонтные работы, это порядка пяти лет», – пояснил директор Департамента ЖКХ Василий Филиппов.

В случае удачного эксперимента желающих утеплить свой дом станет намного больше, считают коммунальщики. Сегодня в городе 125 домов с большими теплопотерями.