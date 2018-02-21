Житель Набережных Челнов едва не задушил годовалого сына

(Казань, 21 февраля, «Татар-информ»). Жителя Набережных Челнов подозревают в попытке задушить годовалого сына, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник руководителя СУ СКР по Республике Татарстан Андрей Шептицкий.

20 февраля 31-летний житель Набережных Челнов вместе с супругой распивали алкогольные напитки. Вместе с ними в квартире находился годовалый сын. В какой-то момент малыш стал капризничать и плакать. Это вывело мужчину из себя. Со словами: «Я тебя убью» подозреваемый ворвался в комнату к ребенку и начал его душить. Мальчик стал задыхаться и синеть.

На подмогу пришла мать – она выхватила ребенка из рук душегуба и начала делать ему искусственное дыхание. После чего вызвала скорую помощь.

СУ СКР по Татарстану в отношении мужчины возбудило уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего».