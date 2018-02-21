500 заявок поступило на конкурс журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее»

(Казань, 21 февраля, «Татар-информ»). Более 500 работ принято на VII международный конкурс для журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее», организатором которого выступает «Ростелеком» в партнерстве с NOKIA.

Автором пятисотого материала «Первый детский технопарк в Пензе. Как „Кванториум“ изменит сознание детей?» стала журналист информационного агентства «Пенза-Пресс» Анна Балашова. В своей статье она рассказывает о новом формате учреждения дополнительного образования — детском технопарке, который не так давно открылся в Пензе. Такие направления, как нано-, био- и роботехника, промдизайн, IT, и high-tech, теперь открыты для полутора тысяч юных пензенцев. Такая образовательная модель, по мнению автора, призвана сформировать новое поколение — не потребителей, а созидателей. Анна Балашова искренне считает, что материалы об инновациях в сферах IT и хай-тек помогают адаптировать людей к стремительно меняющемуся миру.

В конкурсе журналистов и блогеров «Ростелекома» Анна принимает участие второй год подряд. «На мой взгляд, конкурс — это прекрасная возможность прокачать свои знания, узнать больше об инновациях на рынках IT и поделиться этим с аудиторией. Представитель масс-медиа обязан идти в ногу со временем, а такие конкурсы являются отличной дополнительной мотивацией», — отметила Анна.

«Журналисты всегда на передовой технологических изменений. Именно они несут знания о новинках в массы, интересно рассказывая людям о новом и не всегда понятном, — комментирует директор департамента внешних коммуникаций компании „Ростелеком“ Кира Кирюхина. — По конкурсу журналистов, который компания проводит седьмой год подряд, можно проследить, как стремительно менялись технологии за последние годы. Если пять лет назад актуальными были темы скоростного интернета и оптических технологий, то сегодня журналистский интерес прикован к „умным“ технологиям. А это значит, что „интернет вещей“ уже на пороге».

Конкурс «Вместе в цифровое будущее» призван привлечь внимание журналистов и блогеров к теме инновационных разработок и сервисов, их использования в различных сферах жизни общества. К участию в конкурсе приглашаются журналисты, штатные и внештатные корреспонденты региональных СМИ, региональных вкладок федеральных СМИ, а также представители российской блогосферы и социальных медиа.

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку на сайте www.SMI.rt.ru до 30 марта 2018 года. Подведение итогов регионального этапа конкурса состоится в апреле 2018 года, а федерального — в июне. Победители конкурса отправятся в декабре 2018 года в Финляндию в штаб-квартиру партнера конкурса — компании Nokia.

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ПАО «Ростелеком» (www.rostelecom.ru) — одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.

Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,7 млн, а платного ТВ «Ростелекома» — более 9,7 млн пользователей, из которых свыше 4,7 миллионов смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ».

Выручка Группы компаний за 9 мес. 2017 г. составила 221,2 млрд руб., OIBDA достигла 71,2 млрд руб. (32,2% от выручки), чистая прибыль — 9,9 млрд руб.

«Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение Компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне «BBB-», агентства Standard&Poor’s на уровне «BB+», а также агентства АКРА на уровне «AA(RU)».

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О компании Nokia

Мы создаем инновационные технологии, объединяющие мир. Опираясь на исследовательский и инновационный опыт Nokia Bell Labs, компания предлагает операторам связи, государственным структурам, крупным корпорациям и индивидуальным потребителям наиболее полный в отрасли спектр технологий, услуг и схем лицензирования.

Специализируясь в самых разных областях, от опорной инфраструктуры сетей 5G и Интернета вещей до виртуальной реальности и цифровых систем для здравоохранения, мы формируем технологическое будущее, которое полностью изменит нашу жизнь. www.nokia.com