ЦСР Кудрина хочет привлечь население к софинансированию системы здравоохранения

(Казань, 21 февраля, «Татар-информ»). Сотрудники Центра стратегических разработок (ЦСР) экс-министра финансов Алексея Кудрина считают, что нужно ввести систему соплатежей от россиян для развития системы здравоохранения. Об этом сообщает РБК со ссылкой на доклад ЦСР «Здравоохранение: необходимые ответы на вызовы времени».

«В силу прогнозируемого исключительно быстрого обновления медицинских технологий государство вряд ли сможет сразу вслед за появлением всех наиболее значимых дорогостоящих инноваций обеспечивать их общедоступность на бесплатной основе», — указывают авторы исследования.

Так, эксперты считают, что государственные расходы на здравоохранение должны вырасти с 3,2 процента ВВП в 2016 году до 5 процентов в 2035-м. Но этих мер недостаточно для развития отечественной системы здравоохранения, уверены в ЦСР: нужно «разумное объединение усилий государства, работодателей и платежеспособной части граждан». При этом у наиболее нуждающихся граждан должны сохраниться льготы.

Эксперты отмечают, что система софинансирования должна быть выстроена официально, чтобы населению не пришлось платить за формально бесплатные услуги.

Отставание российской системы здравоохранения чревато утратой статуса великой державы, отмечают в ЦСР. Здравоохранение стремительно замещает военную сферу, становясь основной площадкой технического прогресса в мире, уверены эксперты.