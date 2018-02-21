(Казань, 21 февраля, «Татар-информ»). Футбольный хулиган из Самары заплатит 35 тысяч рублей за избиение казанского полицейского, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В октябре прошлого года 18-летний болельщик одного из самарских футбольных клубов находился на улице Минской в Казани. Молодой человек был пьян, выкрикивал террористические лозунги и вел себя неадекватно. Охранник одного из магазинов вызвал полицию. Приехавшие стражи порядка попытались угомонить хулигана. В ответ на замечания парень несколько раз ударил по голове одного из полицейских.

Парня взяли под стражу. Свою вину он полностью признал. Дебошира осудили по статье «Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти» и назначили штраф в 35 тысяч рублей.