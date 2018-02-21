(Казань, 21 февраля, «Татар-информ»). В следственных изоляторах Татарстана начали подготовку к выборам Президента России 18 марта 2018 года, сообщает пресс-служба УФСИН России по РТ.

Проголосовать смогут все подозреваемые, обвиняемые и подсудимые, в отношении которых приговор не вступил в законную силу. Для голосования в СИЗО Казани, Бугульмы и Чистополя будут организованы закрытые избирательные участки. Исключение составит изолятор № 4 в Мензелинске — там из-за небольшого количества спецконтингента будет открыт филиал избирательного участка. Проголосовать на таких пунктах смогут и сами сотрудники учреждения.

В СИЗО так же, как и на обычных участках, будет работать избирательная комиссия и оборудовано помещение для голосования.

18 марта смогут проголосовать даже те граждане, которые находятся под домашним арестом. Отдать свой голос за понравившегося кандидата они смогут во время, отведенное для прогулки. Граждане, которым запрещено покидать место проживания, смогут написать заявление в следственные органы или суд. В этом случае представители избирательных участков прибудут к ним по месту жительства.