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Общество, Здоровье и среда

Экологи пресекли загрязнение воздуха в Набережных Челнах

21 февраля 2018, 19:08

Материалы по факту загрязнения атмосферного воздуха вредными выбросами переданы в городской суд Набережных Челнов.
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(Казань, 21 февраля, «Татар-информ»). Загрязнение воздуха вредными выбросами пресекли экологи в Набережных Челнах. К нарушению экологического законодательства привели повреждения газо-пылеулавливающей установки на местном предприятии. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минэкологии РТ.

Нарушение правил охраны воздуха зафиксировали инспекторы Прикамского управления Министерства экологии и природных ресурсов РТ. Экологи выяснили, что предприятие работает без проекта нормативов предельно-допустимых выбросов и без разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Данные факты являются нарушением ФЗ «Об охране атмосферного воздуха». В отношении руководителя предприятия составлен административный протокол.

Экологи обязали организацию принять необходимые меры по устранению нарушения в течение двух недель, разработать проект нормативов предельно-допустимых выбросов и получить разрешение на выброс до 12 сентября 2018 года. Материалы по делу переданы в городской суд Набережных Челнов. В настоящее время предприятие провело капремонт и улучшило качество газоочистной установки.
 


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