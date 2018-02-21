Экологи пресекли загрязнение воздуха в Набережных Челнах

(Казань, 21 февраля, «Татар-информ»). Загрязнение воздуха вредными выбросами пресекли экологи в Набережных Челнах. К нарушению экологического законодательства привели повреждения газо-пылеулавливающей установки на местном предприятии. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минэкологии РТ.

Нарушение правил охраны воздуха зафиксировали инспекторы Прикамского управления Министерства экологии и природных ресурсов РТ. Экологи выяснили, что предприятие работает без проекта нормативов предельно-допустимых выбросов и без разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Данные факты являются нарушением ФЗ «Об охране атмосферного воздуха». В отношении руководителя предприятия составлен административный протокол.

Экологи обязали организацию принять необходимые меры по устранению нарушения в течение двух недель, разработать проект нормативов предельно-допустимых выбросов и получить разрешение на выброс до 12 сентября 2018 года. Материалы по делу переданы в городской суд Набережных Челнов. В настоящее время предприятие провело капремонт и улучшило качество газоочистной установки.

