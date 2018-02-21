Отдел регистрации транспорта в ГИБДД Казани будет работать дольше

(Казань, 21 февраля, «Татар-информ»). Регистрационный отдел ГИБДД Казани будет работать на полдня дольше, сообщили ИА «Татар-информ» в городской Госавтоинспекции.

С 26 февраля 2018 года будет изменен режим работы регистрационных отделов ГИБДД, которые находятся в доме №15 на Тэцевской, в доме №10 на Модельной и в доме №5 на Оренбургском тракте.

Теперь казанцы и гости столицы смогут зарегистрировать свой автомобиль и получить номерные знаки в будни с 8 до 18 часов и в выходные с 8 до 17 часов. Обеденный перерыв остался прежним – с часа до двух.

Напомним, что раньше регистрационный отдел работал лишь половину дня в понедельник. Это создавало определенные трудности и дискомфорт гражданам.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что ГИБДД Казани меняет режим работы экзаменационного отдела.

Городская Госавтоинспекция напоминает, что получить необходимые сведения, записаться на прием к специалисту, распечатать бланки или заплатить пошлину (с тридцати процентной скидкой) можно через сайт gosuslugi.ru.