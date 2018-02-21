В Нурлатском районе появилась еще одна стационарная торговая точка

(Казань, 21 февраля, «Татар-информ»). В Нурлатском районе в рамках республиканской программы «Сельский магазин» построили еще одну стационарную торговую точку. Об этом сообщает газета «Дружба».

Блочно-модульный магазин открылся в поселке Чишма. По словам исполняющего обязанности руководителя исполкома района Алмаза Ахметшина, объект стал первым подобным в поселке. В планах – возвести еще два стационарных магазина.

«Их установят на шасси автомобиля, и они будут выезжать в отдаленные села, деревни района, где нет стационарных пунктов», – пояснил он.

В магазине ведется торговля продуктами питания, а также хозтоварами.