(Казань, 21 февраля, «Татар-информ»). Внедорожник съехал в подземный переход в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС.

Сегодня около полудня в пешеходный переход на станции «Московская» в Петербурге съехал внедорожник «Санг Йонг». Немного покатавшись в «подземелье», 62-летний водитель решил подняться обратно на поверхность. Но сделать ему это не удалось.

На место ЧП прибыли сотрудники ГИБДД и полиции. Автохулиган объяснил стражам порядка, что съехал в переход сознательно. Таким образом он решил проверить возможности своего внедорожника.

В результате происшествия никто не пострадал.