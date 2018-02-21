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Происшествия

Внедорожник съехал в подземный переход в Санкт-Петербурге

21 февраля 2018, 14:31

Водитель хотел проверить возможности своего автомобиля.

 (Казань, 21 февраля, «Татар-информ»). Внедорожник съехал в подземный переход в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС.

Сегодня около полудня в пешеходный переход на станции «Московская» в Петербурге съехал внедорожник «Санг Йонг». Немного покатавшись в «подземелье», 62-летний водитель решил подняться обратно на поверхность. Но сделать ему это не удалось.

На место ЧП прибыли сотрудники ГИБДД и полиции. Автохулиган объяснил стражам порядка, что съехал в переход сознательно. Таким образом он решил проверить возможности своего внедорожника.

В результате происшествия никто не пострадал.


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