(Казань, 21 февраля, «Татар-информ»). Мужчины в Чистопольских выселках погибли от отравления газом, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что предварительно два жителя Чистопольского района скончались 20 февраля в результате отравления алкоголем.

По данным следствия, хозяин дома некоторое время назад отсоединил трубу воздуховода от газового котла, чтобы увеличить температуру в помещении. Мужчина систематически игнорировал претензии работников газовой службы по этому поводу.

Незадолго до трагедии к супругам прибыл сын мужчины, вместе они распивали спиртные напитки. Тела обнаружила дочь владельцев дома, которая приехала их проведать из Чистополя. На тот момент мужчины уже не подавали признаков жизни. Девушка вытащила на улицу мать и обратилась в экстренные службы.

В результате 59-летний отец и его 37-летний сын скончались на месте трагедии. Супруга хозяина госпитализирована в тяжелом состоянии.

Сейчас следователи изучают обстоятельства произошедшего.