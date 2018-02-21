Новый генконсул Турции в Казани заявил о дополнительных инвестициях в ОЭЗ «Алабуга»

(Казань, 21 февраля, «Татар-информ»). Новый генеральный консул Турции в Казани Ахмет Садык Доган заявил о намерениях привлекать дополнительные инвестиции в особую экономическую зону «Алабуга». Соответствующая информация размещена на сайте ОЭЗ.



«Мы будем продолжать нашу работу по привлечению сюда турецкого бизнеса», — заявил Ахмет Садык Доган в рамках первого визита в ОЭЗ.

В «Алабуге» работают шесть турецких компаний-резидентов. Инвесторы уже вложили в свои проекты на территории ОЭЗ свыше 1 миллиарда долларов.

Ахмет Садык Доган был назначен генеральным консулом Турции в Казани в начале февраля 2018 года, сменив на посту Турхана Дильмача.