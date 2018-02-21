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Экономика и финансы

Новый генконсул Турции в Казани заявил о дополнительных инвестициях в ОЭЗ «Алабуга»

21 февраля 2018, 14:16

На сегодняшний день в ОЭЗ работают шесть компаний-резидентов из Турции с инвестициями более 1 млрд рублей.
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(Казань, 21 февраля, «Татар-информ»). Новый генеральный консул Турции в Казани Ахмет Садык Доган заявил о намерениях привлекать дополнительные инвестиции в особую экономическую зону «Алабуга». Соответствующая информация размещена на сайте ОЭЗ. 

«Мы будем продолжать нашу работу по привлечению сюда турецкого бизнеса», — заявил Ахмет Садык Доган в рамках первого визита в ОЭЗ. 

В «Алабуге» работают шесть турецких компаний-резидентов. Инвесторы уже вложили в свои проекты на территории ОЭЗ свыше 1 миллиарда долларов. 

Ахмет Садык Доган был назначен генеральным консулом Турции в Казани в начале февраля 2018 года, сменив на посту Турхана Дильмача.


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