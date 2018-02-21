Россияне Большунов и Спицов завоевали «серебро» Олимпийских игр

(Казань, 21 февраля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Российские лыжники Александр Большунов и Денис Спицов стали вторыми в мужском командном спринте на Олимпийских играх в Пхенчхане. Эта награда стала для российской сборной по лыжным гонкам уже шестой на Олимпиаде.

«Золото» в этом виде программы завоевала команда Норвегии. Россияне проиграли им 1,71 секунды, третьей стала команда Франции. Медаль Большунова и Спицова стала уже шестой для лыжной сборной России: ранее российские лыжники завоевали четыре «бронзы» и одно «серебро».