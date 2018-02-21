Казанских кадетов наградили за участие в «Параде памяти»

(Казань, 21 февраля, «Татар-информ», Елена Кривопатре). Сегодня в Казани наградили курсантов Казанской кадетской школы-интерната имени Героя Советского Союза Бориса Кузнецова за участие в «Параде памяти», который прошел в Самаре 7 ноября прошлого года.

Награждение состоялось в добровольном обществе содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) в ходе конференции «Потенциал традиционной культуры и образовательного пространства в патриотическом воспитании детей и молодежи».

Пяти кадетам и директору кадетской школы Ринату Хабибрахманову вручили памятные знаки «В память военного парада в Куйбышеве 7 ноября 1941 года». Награды лично передал председатель правления ДОСААФ РТ генерал-майор Дамир Даниулов.

«Делегация Татарстана ежегодно принимает участие в "Параде памяти", участвует в конкурсе военно-патриотических объединений и традиционно занимает призовые места. Специально к 23 февраля были выпущены медали для кадетов, которые представляли нашу республику», – рассказал руководитель регионального штаба «Молодой гвардии» Республики Татарстан Динар Бариев.

На груди у одного из награжденных, Салавата Муракаева, красуется несколько наград – четыре из них за участие в «Параде победы» и один знак за отличную учебу.

«Мы чтим память солдат, ушедших на фронт с парада 1941 года в Куйбышеве, и так же, как в те времена, проходим торжественным маршем. Впервые нас пригласили на это мероприятие в 2014 году. Каждый год от нашего училища отбирают 60 человек, отличающихся строевой подготовкой, чтобы представлять Татарстана в Самаре на "Параде памяти"», – рассказал кадет.

«Парад памяти» – проект «Единой России», который проходит ежегодно, начиная с 2011 года. Мероприятие посвящено параду 7 ноября 1941 года в Куйбышеве, который прошел одновременно с московским парадом на Красной площади. Все семь лет татарстанские кадеты и курсанты принимают активное участие в этом параде.