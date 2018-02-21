Роспотребнадзор проверит турецкие курорты

(Казань, 21 февраля, «Татар-информ»). Роспотребнадзор проведет инспекцию на курортах Турции до начала туристического сезона, сообщает ТАСС.
Специалисты оценят меры по снижению рисков заражения россиян инфекционными болезнями при посещении республики.
По инициативе российской стороны состоялось совещание специалистов Роспотребнадзора и представителей Министерства здравоохранения Турции. Стороны договорились о регулярном обмене информацией о вспышках инфекционных болезней в Турции, представляющих угрозу для граждан России. Также Турция предоставила информацию о мерах по недопущению осложнений эпидемиологической ситуации по лихорадке Зика и сибирской язве на территории республики.