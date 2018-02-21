Все новости Татарстан Россия

Общество

Роспотребнадзор проверит турецкие курорты

21 февраля 2018, 14:10

Российские и турецкие специалисты договорились регулярно обмениваться информацией о вспышках инфекционных болезней.
Генсек НАТО прокомментировал намерение Турции купить зенитно-ракетные комплексы у России
Турция заявила о наличии у российской стороны координат попавших под авиаудар военных
Россия и Турция 186 лет назад подписали Адрианопольский мирный договор
Развивается сотрудничество Латвии и России в сфере туризма
В Новгородской области принят закон "О развитии туризма"

(Казань, 21 февраля, «Татар-информ»). Роспотребнадзор проведет инспекцию на курортах Турции до начала туристического сезона, сообщает ТАСС.

Специалисты оценят меры по снижению рисков заражения россиян инфекционными болезнями при посещении республики.

По инициативе российской стороны состоялось совещание специалистов Роспотребнадзора и представителей Министерства здравоохранения Турции. Стороны договорились о регулярном обмене информацией о вспышках инфекционных болезней в Турции, представляющих угрозу для граждан России. Также Турция предоставила информацию о мерах по недопущению осложнений эпидемиологической ситуации по лихорадке Зика и сибирской язве на территории республики.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter