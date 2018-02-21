Более 800 жителей РТ станут участниками акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»

(Казань, 21 февраля, «Татар-информ»). В Татарстане 22 февраля пройдет всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Для участия в мероприятии поступило 815 заявок, сообщает Минобрнауки РТ.

Больше всего участников заявилось в Пестречинском районе – 42 человека, в Казани и Зеленодольском районе – по 30.

Ожидается, что участие в акции примет вице-премьер – министр образования и науки РТ Рафис Бурганов, депутаты Госсовета РТ, главы муниципалитетов и сельских поселений, олимпийские чемпионы, артисты, общественные и творческие деятели республики.

В России акция стартовала 19 февраля, ее инициатором выступила Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. Впервые мероприятие прошло 7 февраля 2017 года. Тогда к ней присоединились более 3 тыс. родителей из 50 регионов России.

Участники проходят всю процедуру ЕГЭ. Они могут увидеть, как осуществляется контроль на госэкзамене, печатаются и обрабатываются экзаменационные материалы.