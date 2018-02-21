В Нижнекамске за мошенничество на 4 млн рублей осудили экс-бухгалтера ИК №4

(Казань, 21 февраля, «Татар-информ»). В Нижнекамске суд вынес приговор экс-бухгалтеру ИК №4 за мошенничество на сумму свыше 4 млн рублей, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Установлено, что в конце 2012 года и весной 2013 года женщина похитила из кассы 600 тысяч рублей, предназначавшиеся для оплаты по контракту на поставку в учреждение сельхозпродукции. Она подделала доверенности от имени фермера и обманула кассира, убедив ее, что сама передаст фермеру деньги.

Помимо этого, в конце 2013 года, находясь в отпуске по уходу за ребенком, она обещала посодействовать другому фермеру в заключении контрактов на сумму свыше 3,8 млн рублей, а в качестве вознаграждения потребовала 1,5 млн. В 2014 году фермер подписал договоры поставки и перечислил ей деньги не зная, что женщина уже не работает главбухом.

В итоге исправительной колонии и двум фермерам был причинен ущерб на сумму свыше 2 млн рублей.

Нижнекамский суд приговорил 53-летнюю обвиняемую к четырем годам и шести месяцам лишения свободы и оштрафовал на 150 тысяч рублей по статье «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном и особо крупном размерах».