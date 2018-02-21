Дочь и вдова Задорнова отказались от многомиллионного наследства отца

(Казань, 21 февраля, «Татар-информ»). 27-летняя дочь сатирика Михаила Задорнова, скончавшегося от онкологии в ноябре прошлого года, до сих пор не заявила свои права на наследство, сообщает «КП».



Вдова Задорнова Елена Бомбина пока что тоже не спешит вступать во владение принадлежавшими писателю материальными и духовными ценностями.

Дочь Елена живет на Мальте затворницей, она пишет стихи и картины. Российские телеканалы много раз предлагали ей принять участие в ток-шоу за большие гонорары, однако она отказывалась. Вдова Задорнова сейчас находится в Юрмале. По словам очевидцев, для обеих женщин уход сатирика стал большим горем. Свой отказ от наследства они мотивируют тем, что «у них все есть».

О своих правах на наследство заявила только первая жена артиста Велта Задорнова. Если в течение полугода Елена Задорнова и Елена Бомбина не заявят о своих правах на наследство, то все имущество уйдет первой жене сатирика.



Сам артист составил список из трех желаний незадолго до смерти. В первую очередь Задорнов попросил не дать закрыться библиотеке имени Николая Задорнова в Риге. Во-вторых, он пожелал быть похороненным в одной могиле с отцом. Третьим пунктом он попросил доставить его тело к месту похорон исключительно наземным транспортом. Он скончался от рака мозга 10 ноября 2017 года.