ЦБ РФ: годовая инфляция сохранится на низком уровне

(Казань, 21 февраля, «Татар-информ»). Центробанк России прогнозирует, что годовая инфляция будет достаточно низкой и вернется к 4 процентам постепенно, сообщает ТАСС.

«На конец 2018 года она [годовая инфляция] может оставаться несколько ниже четырех процентов. Приближению годовой инфляции к четырем процентам будут способствовать как исчерпание эффекта временных факторов, так и увеличение внутреннего спроса в условиях перехода Банком России от умеренно жесткой к нейтральной денежно-кредитной политике и соответствующего смягчения денежно-кредитных условий», — цитирует агентство комментарий регулятора.

Постепенное повышение инфляции к четырем процентам возможно во второй половине текущего года.

«В ближайшие месяцы годовая инфляция сохранится низкой, в том числе из-за эффектов базы. Постепенное повышение инфляции к четырем процентам начнется во второй половине года, в условиях роста спроса и исчерпания действия временных факторов со стороны предложения продовольствия», — говорится в сообщении.

Годовая инфляция в январе снизилась до 2,2 процента с декабрьского показателя в 2,5 процента. В целом она складывается ниже прогнозов ЦБ РФ.

Банк России не прогнозирует сильного подорожания продовольственных товаров в ближайшие месяцы при стабильной курсовой динамике.

«Рост цен на непродовольственные товары и услуги останется невысоким. По оценке Банка России, возможно временное замедление годовой инфляции во II квартале 2018 года вследствие эффекта высокой базы по продовольственным товарам, которые резко подорожали в этот период в прошлом году», — говорится в комментарии регулятора.