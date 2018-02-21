Автор «Девятой роты» и «Страны глухих» приедет в Казань

(Казань, 21 февраля, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). Известный российский режиссер Юрий Коротков приедет в Казань, чтобы оценить работу молодых сценаристов. Он станет членом экспертного совета V образовательного форума «Время кино». Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказала руководитель форума Альбина Нафигова.

«В этом году сценарный блок будет полностью посвящен жанровому кино. Жанровая лаборатория Dramakit предложила нам, организаторам, стать ее региональным представителем в Татарстане. Совместно мы запустили набор в класс драмы и комедии. Юрий Коротков – один из коучей этого проекта, поэтому пригласить его было несложно», – отметила она.

Пока дирекция «Время кино» не разглашает даты приезда именитых гостей, называя только их имена. Однако Альбина Нафигова сказала, что в Казани мэтр российского кино будет работать 29-30 марта.

Юрий Коротков родился в Печере Республики Коми в 1955 году. По его сценариям сняты такие фильмы, как «Авария, дочь мента», «9-я рота», «Побег», «Поддубный», он стал соавтором сценария к фильму «Страна глухих». В 2009 году за работу над фильмом «Стиляги» был удостоен премии «Золотой орел».

Образовательный форум «Время кино» пройдет в Казани с 28 по 31 марта при поддержке Министерства культуры Республики Татарстан и Молодежного центра Союза кинематографистов России. Питчинг кинопроектов поддерживает Российский фонд президентских грантов.