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Экономика и финансы

СМИ заподозрили братьев Ананьевых в выводе 4,5 млрд рублей из банка «Возрождение»

21 февраля 2018, 20:18

Основные собственники «Промсвязьбанка» вывозили деньги из подконтрольного банка в «тележках».
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(Казань, 21 февраля, «Татар-информ»). Алексей и Дмитрий Ананьевы экстренно сняли 4,5 миллиарда рублей со своих счетов в подконтрольном им банке «Возрождение», пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Миллиардеры якобы выводили средства после введения в «Промсвязьбанке» временной администрации, а именно в ночь на 28 или в ночь на 29 декабря 2017 года, сообщил собеседник издания.

Еще один источник отметил, что часть средств, возможно, была переправлена в «Возрождение» из «Промсвязьбанка», наличность вывозили «в большом количестве».

В общей сложности братья Ананьевы могли снять около 4,5 миллиарда рублей. При этом получены они были в долларах и евро, как отметил один из источников газеты. Он же указал, что деньги из «Возрождения» вывозили в «тележках».

Алексей Ананьев выразил свое отношение к ситуации через представителя: «Полный бред, комментировать который не имеет никакого смысла».


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