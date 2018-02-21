(21 февраля, Казань, «Татар-информ», Юлия Ибрагимова). В Татарстане начались «Уроки мужества», приуроченные ко Дню защитника Отечества. Они проводятся по поручению полпреда Президента РФ в ПФО Михаила Бабича во всех регионах Приволжского федерального округа, сообщает пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО. На «Уроках мужества» проводятся встречи с кадровыми военными, которые рассказывают ребятам о своем профессиональном пути.

В Казани один из таких уроков прошел в гимназии № 7 имени Героя России Алексея Козина. Его провели ветераны вневедомственной охраны управления Росгвардии по РТ. Перед пятиклассниками выступили: ветеран Великой Отечественной войны, подполковник запаса Талгат Янбеков, председатель Совета ветеранов Управления вневедомственной охраны России по РТ, полковник полиции Валерий Харитонов и участник боевых действий в Чечне, подполковник полиции Абдулла Заитов. Об этом сообщается на сайте Росгвардии РТ.

Напомним, что в РТ сегодня проживают Герой Советского Союза, участник ВОВ Борис Кузнецов, а также Герои Российской Федерации Алексей Кораблев, Александр Супонинский и Газинур Хайруллин.