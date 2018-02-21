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Мэр Казани поручил «вписать» в ЖК «Солнечный город» футбольное поле

21 февраля 2018, 17:02

По распоряжению градоначальника будет проработан проект строительства на четной стороне улицы Баки Урманче детского стадиона.
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(Казань, 21 февраля, «Татар-информ»). Мэр Казани Ильсур Метшин поручил главе Вахитовского и Приволжского районов Андрею Лобову разработать проектное предложение по обустройству в жилом комплексе «Солнечный город» футбольного поля для детей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани по итогам встречи градоначальника с жителями районов.

С просьбой о строительстве спортивной площадки на четной стороне улицы Баки Урманче к мэру столицы РТ обратился директор Казанской кадетской школы-интерната им. Героя Советского Союза Б. К. Кузнецова Риат Хабибрахманов. Он сообщил, что в жилом массиве есть хорошая площадка, но она для маленьких детей, подросткам приходится искать место для активного досуга через дорогу – у школы, территория которой к тому же закрывается после 20.00.

«Если есть площадка, Андрей Николаевич (Лобов, глава администрации районов – прим. Т-и), дайте предложение. Поедем, посмотрим и одну хорошую площадку вместе сделаем. Мы приедем, вас пригласим, покажете место, где мы оборудуем это футбольное поле с освещением, с тем, чтобы дети через дорогу не бегали и играли на этой стороне», – согласился мэр.

При этом он также подчеркнул, что инфраструктура школ должна быть доступна для местных жителей. В связи с этим нужно установить общие правила, обосновав график работы, и определить ответственных за порядок на случай его продления.


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