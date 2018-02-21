В Казани откроется персональная выставка Евгения Голубцова

(Казань, 21 февраля, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). В апреле в Казанской ратуше откроется выставка известного татарстанского художника Евгения Голубцова. Она сменит действующую сейчас экспозицию молодых художников «Другое время».

Как рассказала корреспонденту ИА «Татар-информ» соучредитель галереи современного искусства «Окно» Диляра Байчурина, персональная выставка заслуженного деятеля искусств Татарстана познакомит казанцев как с полюбившимися работами художника, так и с новыми картинами. «Вполне логично представить на нашей площадке сразу после творчества молодых м смелых выставку маститого, признанного и любимого художника. Она пройдет всего за год до 70-летия Евгения Голубцова и расскажет об огромном его опыте, неисчерпаемом вдохновении и творческом потенциале», – отметила она.

Евгений Голубцов родился в 1949 году в Казани, однако последние годы живет в Свияжске. Там его семья приобрела дом еще до масштабной реконструкции острова-града. Сюда художник переехал жить, к удивлению многих коллег, после долгих лет, проведенных в Голландии.

В основном художник знаком многим работами в стиле постмодерн, он уделяет большое внимание экспериментальной, а также станковой живописи. Работы Евгения Голубцова находятся в музеях Казани, Москвы, Голландии, в частных коллекциях Европы и США.