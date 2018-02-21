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В Казани через реку Нокса построят новый мост

21 февраля 2018, 20:07

В настоящее время уже ведется проектирование объекта.
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(Казань, 21 февраля, «Татар-информ»). Начались проектные работы по строительству в Казани нового моста в районе поселков Салмачи и Привольный через реку Нокса. Об этом на встрече с жителями Вахитовского и Приволжского районов рассказал мэр Казани Ильсур Метшин, сообщает пресс-служба исполкома.

Открытая дискуссия о насущных проблемах населения проходила в Татарской филармонии им. Тукая, среди участников встречи был и председатель ТОС «Восточный» Дамир Имангулов. Он и спросил у мэра Казани о строительстве нового моста.

«Мы выделили денежные средства на проект, после завершения будем включать его в республиканскую программу и добиваться строительства мостового перехода. В планах это есть, знаем проблему, поэтому на первый этап выделили деньги сами», – сказал Ильсур Метшин, отметив, что вопрос финансирования строительных работ будет предметно рассмотрен по завершении проекта.
 


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