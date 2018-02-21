Число безработных жителей Татарстана увеличилось до 13 тысяч человек

(Казань, 21 февраля, «Татар-информ»). За неделю число официально зарегистрированных в службах занятости безработных жителей Татарстана увеличилось на 105 человек — до 13 тысяч. Уровень регистрируемой безработицы по республике составляет 0,64 процента от общей численности рабочей силы. Такие данные сообщает пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.

Работодатели в службы занятости республики предоставили данные о 36 тыс. 442 свободных вакансиях. А это значит, что на одного безработного приходится две – три вакансии. Только за неделю работодатели предложили 2675 вакантных рабочих мест.

За семь дней 775 жителей республики зарегистрировались в службах занятости населения в качестве безработных. При этом 703 человека ранее имели работу. В связи с ликвидацией организации либо сокращением штата признаны безработными 55 человек.