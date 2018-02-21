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В Казани работница круглосуточного кафе похитила выручку из кассы

21 февраля 2018, 10:09

Женщина украла из заведения по улице Чехова семь тысяч рублей.
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(Казань, 21 февраля, «Татар-информ»). В Казани работница круглосуточного кафе похитила выручку из кассы, сообщает пресс-служба Росгвардии РТ.

Сотрудники УВО получили информацию о том, что из заведения по улице Чехова похитили семь тысяч рублей. На месте администратор рассказал росгвардейцам, что к краже причастна их работница. Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент кражи. 

Вскоре правоохранители задержали 44-летнюю женщину. Денег при ней не оказалось. Задержанную передали полицейским для дальнейшего разбирательства.


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