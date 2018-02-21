(Казань, 21 февраля, «Татар-информ»). В Казани работница круглосуточного кафе похитила выручку из кассы, сообщает пресс-служба Росгвардии РТ.

Сотрудники УВО получили информацию о том, что из заведения по улице Чехова похитили семь тысяч рублей. На месте администратор рассказал росгвардейцам, что к краже причастна их работница. Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент кражи.

Вскоре правоохранители задержали 44-летнюю женщину. Денег при ней не оказалось. Задержанную передали полицейским для дальнейшего разбирательства.