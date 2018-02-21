В России могут появиться безотзывные вклады

(Казань, 21 февраля, «Татар-информ», Алина Габдулина). В российских банках могут появиться безотзывные вклады. Об это сообщает RT, ссылаясь на председателя Молодёжного парламента Марию Воропаеву.

Безотзывные вклады представляют собой вклады, деньги с которых нельзя частично или полностью снимать до определённого в договоре срока. Отмечается, что возможность открыть безотзывный вклад поможет гражданам легче получать ипотечные кредиты и впоследствии их погашать. Так, ставка по ипотечному кредиту может быть снижена на 1-2 процента, если сумма первоначального взноса по нему будет накоплена на безотзывном вкладе.

Подобные вклады уже существуют в Германии, Франции и других странах Европы.