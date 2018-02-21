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Российский фристайлист Ридзик завоевал 12-ю медаль Олимпиады

21 февраля 2018, 10:14

На счету российской сборной девять бронзовых наград и три серебряных.
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(Казань, 21 февраля, «Татар-информ»). Российский спортсмен Сергей Ридзик выиграл «бронзу» в ски-кроссе на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, пишет «Российская газета».

В финальном заезде атлет рисковал остаться без медали после столкновения с канадцем Кевином Друри. Однако Ридзик поднялся и продолжил выступление, а Друри был дисквалифицирован.

Золотую медаль выиграл спортсмен из Канады Брэди Леман. Второе место занял швейцарец Марк Бишофбергер.

Медаль Ридзика стала для России 12-й на Олимпиаде в Пхенчхане. На счету наших спортсменов девять бронзовых наград и три серебряных.


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