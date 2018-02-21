Все новости Татарстан Россия

Экономика и финансы

Правительство утвердило комплексы госуслуг, получаемые «по жизненной ситуации»

21 февраля 2018, 09:54

В России создали перечень из 30 госуслуг, предоставляемых в МФЦ по принципу «одного окна».
Дмитрий Медведев поручил разобраться с задержками зарплат в РФ
Дмитрий Медведев утвердил план развития экономики на 2017 год
Правительство РФ утвердило правила перехода на межведомственное электронное взаимодействие
Учетные записи портала госуслуг Татарстана переведут на федеральную систему идентификации
Проблема посредников при получении госуслуг существует и в Татарстане

(Казань, 21 февраля, «Татар-информ»). Правительство России утвердило перечень госуслуг, которые предоставляются на основе комплексного запроса в многофункциональные центры (МФЦ) по принципу «одного окна». Распоряжение, подписанное Премьер-министром России Дмитрием Медведевым, опубликовано на сайте Правительства.

В перечень попали 30 госуслуг, которые предоставляются со стороны МВД, Федеральной налоговой службы, Ростреестра, Росимущества, Пенсионного фонда, Фонда социального страхования и Федеральной службы судебных приставов.

«Принятое решение позволит реализовать один из главных принципов „одного окна“, в соответствии с которым предоставление услуг по комплексному запросу будет осуществляться после однократного обращения заявителя», — говорится в справке к документу.

Ожидается, что создание списка из 30 госуслуг повысит качество предоставления услуг через МФЦ и уменьшит временные и финансовые издержки граждан.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter