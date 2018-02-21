Правительство утвердило комплексы госуслуг, получаемые «по жизненной ситуации»

(Казань, 21 февраля, «Татар-информ»). Правительство России утвердило перечень госуслуг, которые предоставляются на основе комплексного запроса в многофункциональные центры (МФЦ) по принципу «одного окна». Распоряжение, подписанное Премьер-министром России Дмитрием Медведевым, опубликовано на сайте Правительства.

В перечень попали 30 госуслуг, которые предоставляются со стороны МВД, Федеральной налоговой службы, Ростреестра, Росимущества, Пенсионного фонда, Фонда социального страхования и Федеральной службы судебных приставов.

«Принятое решение позволит реализовать один из главных принципов „одного окна“, в соответствии с которым предоставление услуг по комплексному запросу будет осуществляться после однократного обращения заявителя», — говорится в справке к документу.

Ожидается, что создание списка из 30 госуслуг повысит качество предоставления услуг через МФЦ и уменьшит временные и финансовые издержки граждан.