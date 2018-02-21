Муфтий РТ: Несмотря на трудности, в 2017 году ДУМ РТ удалось достичь значительных результатов

(Казань, 21 февраля, «Татар-информ»). 2017 год останется в истории как год 25-летия Духовного управления мусульман Татарстана. Об этом было заявлено на пленуме управления в Камско-устьинском районе, где подвели итоги прошедшего года, сообщает пресс-служба татарстанского муфтията.

«Несмотря на трудности и вызовы, которые поставлены перед уммой и республикой, в 2017 году ДУМ РТ удалось достичь значительных результатов», — такую оценку деятельности муфтията дал его руководитель Камиль Самигуллин.

За четверть века в умме произошли заметные изменения: на сегодняшний день в состав муфтията входят 9 казыятов, 48 мухтасибатов, 1 тыс. 415 махаллей (махалля — это локальная община, объединяющая вокруг мечети не всех жителей определенного района, а только религиозную её часть, которая посещает мечеть — прим. Т.И). Духовное управление мусульман республики занимает второе место в РФ по количеству махаллей.

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин отметил, что задачи, которые были «на злобу дня» 25 лет назад, в настоящее время обрели новое актуальное звучание. По его словам, речь идет о новой миссии ДУМ РТ — по сохранению национальной идентичности татарского народа и татарского языка, о возрождении духовного наследия и школы воспитания национальной интеллигенции. «Передать эти сокровища национальной культуры, которые определяют лицо, характер и нравственные ценности татарского народа, нашим будущим поколениям — ДУМ РТ не может сегодня осуществлять свою деятельность, игнорируя эти фундаментальные задачи», — подчеркнул в своем выступлении глава татарстанского муфтията.

Камиль Самигуллин, выступая на пленуме, обозначил основные цели и приоритетные направления деятельности ДУМ РТ на этот год. Так, важными задачами он назвал сохранение традиций Ханафитского мазхаба, возрождение татарского богословского наследия и повышение авторитета религиозных деятелей в обществе.