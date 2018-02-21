Татарстан хочет стать партнером Дагестана в экспорте через Каспий

(Казань, 21 февраля, «Татар-информ»). У Татарстана есть перспективы наладить сотрудничество с Дагестаном в экспорте местной продукции через Каспий, сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление заместителя министра экономики Татарстана Натальи Таркаевой.

Она отметила, что у обеих республик немало перспективных сфер, в которых можно сотрудничать, включая промышленность и машиностроение.

«По экспорту, поскольку [в Дагестане] крупнейший порт, это единственный незамерзающий порт на Каспии в РФ, это тоже достаточно серьезное для нас подспорье в реализации нашей продукции, это доступ в исламские страны, например, в Иран и Азербайджан, который тоже является стратегическим партнером. Каспийский регион для нас интересен», — цитирует ТАСС слова Таркаевой.

Президент Татарстана Рустам Минниханов во время недавнего визита на Зеленодольский судостроительный завод поручил изучить, какие виды, количество кораблей нужны Дагестану. Таким образом, РТ сможет наладить взаимодействие, сообщили в пресс-службе Правительства Татарстана.

В РТ интересуются также совместной работой с многофункциональным центром Дагестана, заметила Таркаева.

«Он считается одним из лучших МФЦ в стране. Там очень интересный формат взаимодействия с населением, доведения информации, отслеживание обработки запросов граждан на каждом этапе изменений статуса запроса. Это опыт мы считаем необходимым перенимать», — отметила она.

В свою очередь, Дагестан намерен изучить опыт Татарстана по территориям опережающего развития (ТОР).