Эксперты предрекают России мировое господство на рынке энергоресурсов

(Казань, 21 февраля, «Татар-информ»). Россия останется мировым лидером среди экспортеров энергоресурсов, следует из прогноза британской нефтегазовой компании British Petroleum (BP). Об этом сообщает ТАСС.

Россия сможет обеспечить 14 процентов мирового производства нефти и газа, следует из прогноза BP. К 2040 году добыча газа в стране вырастет на 29 процентов, а нефти — на 2 млн барр./сутки. Кроме того, Россия сможет остаться крупнейшим в мире экспортером первичных энергоресурсов.

Рост энергопотребления в России увеличится на 6 процентов с 2016 по 2040 год, при этом будет самым низким среди стран БРИКС, уверены аналитики. Также доля РФ в мировом потреблении первичных энергоресурсов снизится на один процент с 2016 к 2040 году.