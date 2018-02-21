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Загитова удивилась установленному ею мировому рекорду

21 февраля 2018, 08:59

Спортсменка очень обрадовалась достигнутому результату.
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(Казань, 21 февраля, «Татар-информ»). Российская фигуристка Алина Загитова на Олимпийских играх в Пхенчхане удивилась установленному ею мировому рекорду по сумме баллов, набранных за выступление в короткой программе в одиночном катании.

«Прокатом я довольна, баллами тем более. Эмоции зашкаливают. У меня мировой рекорд? Я не знала! Конечно, я очень рада, что все так сложилось», – приводит слова спортсменки «Газета.Ru».

При этом она отметила, что ее программа является самой сложной в мире и это не является секретом ни для кого.

Загитова набрала 82,92 балла в личном турнире, опередив заработавшую 81,61 балла коллегу по команде Евгению Медведеву.

Ранее Алина Загитова стала первой в произвольной программе командного турнира на Олимпиаде в Пхенчхане. Именно ее выступление позволило тогда российской сборной занять второе место


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