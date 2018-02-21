Moody’s сменило прогноз по рейтингу банка «Зенит» на позитивный

(Казань, 21 февраля, «Татар-информ»). Международное рейтинговое агентство Moody’s улучшило прогноз по долгосрочному депозитному рейтингу в иностранной и национальной валюте банка «Зенит», сообщает ИА «Прайм».

«Moody’s улучшило прогноз по рейтингу банка "Зенит" до позитивного, что отражает недавнее укрепление его финансового положения, а также ожидания Moody’s относительно того, что стратегическое значение банка для его контролирующего акционера – ПАО "Татнефть" TATN +0,77 процента – будет со временем увеличиваться и "Татнефть" будет оказывать ему еще большую поддержку», – говорится в сообщении рейтингового агентства.

О готовности «Татнефти» поддержать банк «Зенит» свидетельствуют значительные вливания капитала в него. Также в 2017 году акционер приобрел у банка объемный портфель проблемных активов.

Дальнейшее повышение рейтинга банка «Зенит» возможно при условии, что показатели его платежеспособности продолжат улучшаться. Отрицательное рейтинговое действие могут вызвать ухудшившиеся показатели качества активов, поскольку это ведет к существенным убыткам и эрозии капитала. Кроме того, к понижению рейтингов могут привести любые признаки ослабления поддержки со стороны «Татнефти», отмечают в Moody’s.