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Политика

Бойцы сирийских милиций опровергли сообщения об отступлении из Африна

21 февраля 2018, 07:26

Об уходе Национальных сил обороны из Африна заявил Президент Турции Эрдоган.
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(Казань, 21 февраля, «Татар-информ»). Представители сирийских Национальных сил обороны (NDF) опровергли заявление Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана об уходе из района Африн. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ливанский ресурс Al-Masdar.

Накануне Эрдоган рассказал об уходе бойцов сирийских проправительственных милиций из района после предупредительного обстрела со стороны турецких войск.

По информации агентства «Анадолу», ополченцы были остановлены в 10 км от самого города Африн.

Ранее Турция поддержала ввод правительственных сил Сирии в Африн с тем условием, если их целью станет борьба с курдскими отрядами. Именно против них турецкая армия вместе с группировками сирийской оппозиции проводит с 20 января операцию «Оливковая ветвь». 


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