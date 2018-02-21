Биатлонистки Зайцева, Вилухина и Романова подали в суд на Родченкова

(Казань, 21 февраля, «Татар-информ»). Российские биатлонистки Ольга Зайцева, Ольга Вилухина и Яна Романова подали иск в Верховный суд штата Нью-Йорк к экс-главе Московской антидопинговой лаборатории Григорию Родченкову, который стал информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на юридическую компанию Herbert Smith Freehills.

«Этот шаг предпринят из-за систематической клеветы ответчика в отношении спортсменок, что причинило серьезный ущерб или разрушило их карьеры и нанесло им огромный финансовый, профессиональный и репутационный ущерб», – подчеркивается в исковом заявлении.

Иск был подан именно в Верховный суд штата Нью-Йорк, так как Родченков, чье местонахождение неизвестно, давал интервью работающим в Нью-Йорке СМИ и получал здесь повестку для дачи показаний перед присяжными, отмечается в документе.

Общая сумма претензий российских спортсменок составляет 30 млн долларов, замечает «Р-Спорт».

При этом адвокат Родченкова Джим Уолден охарактеризовал подачу иска как «глупый трюк без шансов на выживание».