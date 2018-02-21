Немецкие СМИ узнали о желании Бундесвера послать «четкий сигнал» РФ

(Казань, 21 февраля, «Татар-информ»). Бундесвер намерен послать России «четкий сигнал» о серьезных последствиях возможного вмешательства в дела стран – членов НАТО. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на немецкую газету Focus.

Вооруженные силы ФРГ планируют довести контингент, участвующий в маневрах Североатлантического альянса, до 12 тыс. солдат. Это в три раза больше, чем число немецких военных, участвовавших в учениях в 2017 году.

На проведение учений «Удар сабли» (Saber Strike), «Огненный гром» (Flaming Thunder) и «Железный волк» (Iron Wolf) из бюджета Германии выделят 90 млн евро.

Причиной активизации немецких военных газета называет «агрессивную политику» РФ. После присоединения Крыма к России Польша и страны Балтии ощущают угрозу с ее стороны, поясняет издание.