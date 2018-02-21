Госдеп США: Новые санкции сорвали военные контракты РФ на 3 млрд долларов

(Казань, 21 февраля, «Татар-информ»). Американской администрации благодаря закону «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA) удалось предотвратить заключение Россией контрактов на сумму, превышающую 3 млрд долларов.
Об этом заявила журналистам официальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Хизер Науэрт, пишет газета «Ведомости».
«Мы удовлетворены тем, что некоторые страны остановили закупки определенных российских материалов и товаров», – приводит ее слова ТАСС.
CAATSA позволяет Госдепартаменту вводить санкции против потенциальных партнеров оборонных предприятий и разведывательных структур РФ.
Соответствующая мера пока не применялась. Однако американские дипмиссии получили поручение отговаривать вероятных контрагентов российской стороны от заключения сделок, пояснила Науэрт.
Кроме того, США могут ввести ограничительные меры против тех граждан России, которые были обвинены специальным прокурором Робертом Мюллером во вмешательстве в президентские выборы 2016 года, добавила представитель Госдепартамента.