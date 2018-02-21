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С делегацией иранской провинции Южный Хорасан встретится Алексей Песошин

21 февраля 2018, 06:58

Встреча Премьер-министра РТ с гостями из Исламской Республики Иран состоится в Доме Правительства региона.
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(Казань, 21 февраля, «Татар-информ»). Сегодня в первой половине дня в Доме Правительства РТ состоится встреча Премьер-министра Татарстана Алексея Песошина с делегацией провинции Южный Хорасан Исламской Республики Иран. Об этом сообщается на официальном сайте Кабинета Министров РТ.

Программа визита иранской делегации во главе с заместителем губернатора Сейдом Моджтабой Алави Могаммадом очень насыщенна. Накануне состоялась встреча с мэром Казани Ильсуром Метшиным, на которой обсуждались перспективы развития сотрудничества в таких областях, как культура и туризм.

Также гости из Ирана посетили Казанский энергоуниверситет. В вузе они ознакомились с условиями проживания студентов, осмотрели учебный полигон и центр компетенций, высказав заинтересованность в том, чтобы молодежь ИРИ получала высшее образование в РТ.

 


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