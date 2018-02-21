Перинатальный центр Набережных Челнов на две недели закрывается на дезинфекцию

(Набережные Челны, 21 февраля, «Татар-информ», Евгений Сироткин). Перинатальный центр Набережных Челнов с 12 по 26 марта закрывается на дезинфекцию. Об этом сообщает пресс-служба КДМЦ.

Дезинфекция пройдет в основном, восьмиэтажном, здании Перинатального центра, которое работает по физиологическому профилю (роженицы с новорожденными будут выписываться планомерно согласно медицинским показаниям). В это время роженицы и беременные без обсервационных показаний (то есть физиологического профиля) будут поступать в роддом городской больницы №2. Роды будут приниматься в двухэтажном блоке здания и только у женщин с обсервационными показаниями.

Основное здание откроется 26 марта. С этого дня, вплоть до 9 апреля, на дезинфекцию закроется двухэтажный блок. Перинатальный центр начнет принимать беременных и рожениц физиологического профиля, а имеющие обсервационный профиль будут поступать в роддом горбольницы №2.

Дезинфекция проводится один-два раза в год во всех родильных домах страны. Все их помещения полностью дезинфицируются с помощью специальных моющих средств, а также стерилизуются вместе со всем оборудованием.