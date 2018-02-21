Два дома в микрорайоне «Салават Купере» находятся в высокой степени готовности

(Казань, 20 февраля, «Татар-информ»). Два дома в казанском микрорайоне «Салават Купере» находятся в высокой степени готовности, сообщает пресс-служба Госжилфонда при Президенте РТ.

В доме № 12-4 ведутся работы по отделке помещений, работы по монтажу сетей электроснабжения нежилых помещений, клининговые работы. Также комплектуется исполнительно-техническая документация.

Подрядная организация – ООО «ГрэйтСтрой» завершает строительно-монтажные работы по жилому дому № 10-3. Ведутся работы по выполнению требований предписания Инспекции Госстройнадзора, на сегодняшний день из 36 требований устранено девять.

Подрядная организация – ООО «ПСО «Казань» ведет строительно-монтажные работы на трех жилых домах. Работы ведутся с отставанием от графика, отметили в ГЖФ.

В целях ускорения темпов работ на доме № 11-1 были привлечены дополнительные работники. Сейчас на объекте работают 122 человека. Они устраивают навесной фасад, проводят отделочные работы и работы по монтажу инженерных сетей.

В доме № 11-3 завершен пуск тепла во все квартиры. В целях ускорения темпов работ привлечены дополнительные работники. Количество работающих на объекте составляет 280 человек. Ведутся работы по устройству навесного фасада, отделочные работы, работы по монтажу инженерных сетей, работы по монтажу оконных конструкций и витражей балконов.

В доме № 11-5 также ведутся работы по устройству навесного фасада, работы по монтажу инженерных сетей, работы по монтажу оконных конструкций и витражей балконов. Количество работающих на объекте составляет 61 человек.

Первая очередь «Салават Купере» (10-й, 11-й, 12-й, 13-й кварталы) состоит из 22 домов на 6 тыс. 426 квартир. Дома № 12-4 и № 10-3 станут восемнадцатым и девятнадцатым по счету домами первой очереди, в которых отпразднуют новоселье татарстанцы.

Кроме того, в «Салават Купере» строится вторая очередь (7-й, 8-й кварталы), которая состоит из десяти домов на 2 тыс. 924 квартиры.